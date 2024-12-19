Премьер-министр Пакистана призвал активизировать транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул

В своем выступлении он подтвердил приверженность Пакистана поддержанию интересов членов D-8 и акцентировал внимание на важности вовлечения молодежи в экономические процессы в регионе. Премьер-министр отметил, что Пакистан активно поддерживает инициативы, направленные на создание новых рабочих мест для молодежи.

Кроме того, Шариф выразил озабоченность по поводу роста насилия со стороны Израиля в Газе и общую нестабильность на Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость остановки насилия и установления немедленного перемирия в Газе для обеспечения мира и стабильности в регионе и глобальной безопасности.