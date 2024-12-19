19 дек. 2024 г., 17:19
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Новости ID: 85694875
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Премьер-министр Пакистана призвал активизировать транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул

19 дек. 2024 г., 17:19
Новости ID: 85694875
Премьер-министр Пакистана призвал активизировать транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул

Тегеран, 19 декабря. ИРНА — Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф на 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире призвал страны-участницы активизировать транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул (ИТИ). Шариф подчеркнул, что этот коридор способен существенно способствовать достижению общих целей D-8 в области региональных коммуникаций и экономического сотрудничества.

В своем выступлении он подтвердил приверженность Пакистана поддержанию интересов членов D-8 и акцентировал внимание на важности вовлечения молодежи в экономические процессы в регионе. Премьер-министр отметил, что Пакистан активно поддерживает инициативы, направленные на создание новых рабочих мест для молодежи.

Кроме того, Шариф выразил озабоченность по поводу роста насилия со стороны Израиля в Газе и общую нестабильность на Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость остановки насилия и установления немедленного перемирия в Газе для обеспечения мира и стабильности в регионе и глобальной безопасности.

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