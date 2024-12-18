Пезешкиян вылетел из Тегерана в Каир

Мохаммед Реза Ареф, первый вице-президент, и аятолла Мохсен Коми, представитель Верховного лидера, провожали президента в этой поездке.

Во время этого визита Пезешкиян, помимо участия в саммите D-8, также проведет двусторонние встречи с некоторыми другими главами государств и должностными лицами, участвующими в этом саммите, и обсудит двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

XI саммит глав восьми исламских развивающихся стран, известный как Группа D-8, должен состояться в четверг в Каире, чтобы адресовать экономические и политические изменения в исламском мире.

Сегодня, в среду, за день до саммита глав государств, состоится встреча Совета министров иностранных дел восьми исламских развивающихся стран (Иран, Турция, Египет, Пакистан, Индонезия, Нигерия, Малайзия и Бангладеш) с участием министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, чтобы финализировать итоговые документы саммита.