19 дек. 2024 г., 13:55
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Пезешкиан предложил создание инвестиционного фонда стран D-8

19 дек. 2024 г., 13:55
??????? ID: 85694732
Пезешкиан предложил создание инвестиционного фонда стран D-8

Тегеран, 19 декабря. ИРНА — Иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с генеральным секретарем D-8 Исиикой Абдулкадиром Имамом в ходе 11-го саммита D-8 в Египте предложил создать совместный инвестиционный фонд для стран-участниц организации.

Пезешкиан отметил, что данный финансовый механизм позволит укрепить торговые обороты между исламскими странами и поможет в реализации задач D-8. «Создание фонда развития станет эффективным шагом для совместных инвестиций и Иран готов взять на себя эту инициативу», — подчеркнул он.

Он также охарактеризовал D-8 как обширный рынок и отличный инструмент для усиления торговых, культурных и научных обменов между участниками. Пезешкиан выразил уверенность, что эффективная реализация резолюций и решений организации принесет максимальную выгоду восьми исламским странам.

Генеральный секретарь D-8 высоко оценил предложения Пезешкиана и подтвердил ключевую роль Ирана в рамках организации, отметив его достижения в области образования и связи. Имам выразил надежду, что недавно заключенные торговые соглашения принесут экономический рост в Иране и помогут укрепить цели D-8.

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