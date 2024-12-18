Палестинцы подали иск против Госдепартамента США за поддержку Израиля

Государственный департамент США подвергся новому иску от палестинцев и американцев палестинского происхождения, которые обвиняют это ведомство в преднамеренном нарушении закона о правах человека в Соединенных Штатах и в продолжении финансовой поддержки Израиля в его преступлениях на оккупированных палестинских территориях, сообщает газета The Guardian.

Данный иск, представленный вчера лицами, пострадавшими от нарушений прав человека, впервые подверг сомнению неспособность Государственного департамента США ввести санкции в отношении хотя бы одного подразделения безопасности Израиля. Истцы, ссылаясь на Закон Лихи (The Leahy Law), назвали действия США грубым нарушением прав человека. Закон Лихи запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека.