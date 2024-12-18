18 дек. 2024 г., 12:01
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Новости ID: 85693660
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Палестинцы подали иск против Госдепартамента США за поддержку Израиля

18 дек. 2024 г., 12:01
Новости ID: 85693660
Палестинцы подали иск против Госдепартамента США за поддержку Израиля

Тегеран, 18 декабря, ИРНА – Группа палестинцев подала иск против Государственного департамента США, обвиняя этот федеральный орган в преднамеренном игнорировании закона о правах человека в Соединенных Штатах и в продолжении финансовой и военной поддержки преступлений, совершаемых Израилем.

Государственный департамент США подвергся новому иску от палестинцев и американцев палестинского происхождения, которые обвиняют это ведомство в преднамеренном нарушении закона о правах человека в Соединенных Штатах и в продолжении финансовой поддержки Израиля в его преступлениях на оккупированных палестинских территориях, сообщает газета The Guardian.

Данный иск, представленный вчера лицами, пострадавшими от нарушений прав человека, впервые подверг сомнению неспособность Государственного департамента США ввести санкции в отношении хотя бы одного подразделения безопасности Израиля. Истцы, ссылаясь на Закон Лихи (The Leahy Law), назвали действия США грубым нарушением прав человека. Закон Лихи запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека.

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