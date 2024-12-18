Арестовали подозреваемого в убийстве высокопоставленного российского генерала

Во вторник Россия объявила, что задержала гражданина Узбекистана, который признался, что был нанят Службой безопасности Украины для убийства генерала Крылова.

Крылов, возглавлявший российские силы ядерной, биологической и химической защиты, был убит вчера в результате взрыва самодельной бомбы, установленной на электрическом скутере возле его дома. Он был одним из высших офицеров российской армии, убитых на территории своей страны Украиной. Украинская разведка, обвинявшая Крылова в применении химического оружия против украинских солдат, взяла на себя ответственность за это убийство.

В заявлении Следственного комитета России во вторник говорится, что задержанный подозреваемый рассказал им, что приехал в Москву по поручению украинских спецслужб. В видеозаписи его признаний подозреваемый, находящийся в фургоне, описывает, как планировалось это убийство. Он объясняет, что по заданию украинских спецслужб приехал в Москву, купил электрический скутер и через несколько месяцев получил самодельную бомбу для выполнения своей миссии.