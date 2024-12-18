18 дек. 2024 г., 14:19
Новости ID: 85693839
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Арестовали подозреваемого в убийстве высокопоставленного российского генерала

18 дек. 2024 г., 14:19
Новости ID: 85693839
Арестовали подозреваемого в убийстве высокопоставленного российского генерала

Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Российские разведывательные органы сообщили о задержании гражданина Узбекистана, который признался в причастности к убийству высокопоставленного российского генерала Игоря Крылова.

Во вторник Россия объявила, что задержала гражданина Узбекистана, который признался, что был нанят Службой безопасности Украины для убийства генерала Крылова.

Крылов, возглавлявший российские силы ядерной, биологической и химической защиты, был убит вчера в результате взрыва самодельной бомбы, установленной на электрическом скутере возле его дома. Он был одним из высших офицеров российской армии, убитых на территории своей страны Украиной. Украинская разведка, обвинявшая Крылова в применении химического оружия против украинских солдат, взяла на себя ответственность за это убийство.

В заявлении Следственного комитета России во вторник говорится, что задержанный подозреваемый рассказал им, что приехал в Москву по поручению украинских спецслужб. В видеозаписи его признаний подозреваемый, находящийся в фургоне, описывает, как планировалось это убийство. Он объясняет, что по заданию украинских спецслужб приехал в Москву, купил электрический скутер и через несколько месяцев получил самодельную бомбу для выполнения своей миссии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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