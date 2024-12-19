Иран отверг «необоснованную» резолюцию Канады по правам человека

Об этом заявил он в ответ на настойчивое стремление Канады принять резолюцию, критикующую ситуацию с правами человека в Иране и одобренную Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН).

Иранский дипломат отверг «необоснованную и юридически недействительную» резолюцию, которую поддержали некоторые западные страны, заявив, что в резолюции повторяются утверждения, основанные на ложной информации.

Он сказал, что Исламская Республика не жалеет усилий для защиты прав человека как юридической, моральной и религиозной необходимости в соответствии с Конституцией и существующими законами, а также исламскими принципами.

Большинство государств-членов Организации Объединенных Наций выразили свое недовольство неправомерным использованием ГА ООН и использованием вопроса прав человека в качестве инструмента, проголосовав против предложенной Канадой резолюции, не приняв участия или воздержавшись от голосования, сказал Багаи.

«Такие неоправданные действия определенных субъектов, которые имеют долгую историю грубых нарушений прав человека, в том числе посредством военной и политической поддержки оккупации и геноцида против Палестины, не способствуют улучшению ситуации с правами человека в мире», — сказал представитель, добавив, что эти действия вместо этого принижают концепцию прав человека и превращают ее в инструмент политического давления на страны.

«Те, кто продвигает последнюю антииранскую резолюцию, включая сионистский режим, Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду, сами являются одними из главных нарушителей прав человека», отметил Багаи.

Он призвал канадских чиновников, которые каждый год продвигают такие меры против Ирана, исправить свои собственные действия внутри и за пределами своей страны, вместо того, чтобы выдвигать обвинения против других стран.

Представитель также призвал канадских чиновников прекратить систематическую политику колониального искоренения коренных народов в этой североамериканской стране и понести ответственность за свое соучастие в геноциде и военных преступлениях Израиля против палестинского народа.