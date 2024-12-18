Российский эксперт: говорить о победе Запада в Сирии преждевременно

Владимир Евсеев, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт, кандидат технических наук в среду в интервью корреспонденту ИРНА в Москве заявил, что результатом этих событий стало не приход к власти прозападного подконтрольного режима, а приход к власти слабых радикальных исламистов.

1. Как вы оцениваете события в Сирии? Имели ли эти события внутреннее или внешнее происхождение?

Силовое отстранение от власти президента Сирии Башара Асада имело и внутреннее, и внешнее измерение. Так, отсутствие реформ внутри страны, нежелание выстраивать баланс внутри правящих и местных элит, а также перераспределение собственности в пользу ближайшего окружения Б. Асада чрезвычайно ослабили его власть. Все это происходило на фоне охлаждения сирийско-иранских отношений. Как следствие, власть Б. Асада была свергнута. Сейчас полного контроля над территорией страны оппозиция не имеет. Центральную ее часть ее контролирует террористическая организация «Исламское государство», а северо-восток – сирийские курды при поддержке США.

2. Одни источники говорят о козыре Турции в событиях в Сирии, другие считают эти события соответствующими желаниям Запада и США, а также Израиля. Каково ваше мнение по этому поводу?

Несомненно, что позиции Турции в Сирии значительно укрепились. Протурецкие вооруженные формирования контролируют Дамаск, большую часть г. Алеппо, г. Хама и Хомс. Однако пока им не удалось взять Манбидж и создать единую буферную зону на границы с Турцией. Анкара стремится не обострять отношения с Вашингтоном, что сковывает ее действия на северо-востоке Сирии. Сейчас правильнее говорить о существенном расширении влияния Турции в Сирии, но не об установлении над ней контроля.

Запад смог свергнуть режим Асада. Но это привело к власти не марионеточное прозападное правительство, а плохо управляемых радикалов-исламистов. Очевидно, что США и их союзники не собираются компенсировать ту помощь стране, которую раньше оказывал Иран. И пока неясно, насколько на это г7отовы пойти Аравийские монархии. Полагаю, что пока рано говорить о победе Запада в Сирии.

Израиль воспользовался ситуацией и занял сирийскую часть Голанских высот, часть провинций Кунейтра и Дераа. Однако занять эти территории проще, чем удержать. И неясно, сможет ли Тель-Авив договориться с радикалами-исламистами.

3. Какого метода должны придерживаться новые правители Сирии в своей внешней политике в отношении взаимодействия с Востоком и Западом, чтобы обеспечить независимость и интересы своей страны

Пока новые власти Сирии показывают готовность работать и с Западом, и с Востоком. Им крайне нужны внешние инвестиции и поставки продовольствия и нефтепродуктов. Как следствие, российские и американские военные базы сохраняются в стране. Теперь все зависит от того, смогут ли новые власти Сирии поддерживать такой баланс и в будущем.

4. Одновременно с событиями в Сирии мы наблюдаем действия Израиля по оккупации некоторых районов Сирии. Какие цели преследует Тель-Авив этими действиями?

Израиль стремится максимально уменьшить военный потенциал Сирии, чтобы она не представляла для него военной угрозы. Но оккупация сирийской территории уже в ближайшей перспективе будет создавать Тель-Авиву все больше проблем, как со стороны местных радикальных исламистов, так и арабских стран.