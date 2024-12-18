Иравани: злоупотребление механизмом снэпбэк повлечет за собой решительный ответ Ирана

«Иран категорически отвергает любые угрозы применения механизма, известного как "снэпбэк", со стороны европейской тройки», - заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, выступая во вторник, 17 декабря, на заседании Совета Безопасности.

«Так называемый механизм снэпбэк – это не инструмент, которым вы можете угрожать Ирану, - подчеркнул иранский дипломат. - Иран открыто заявил, что подобное провокационное действие встретит решительный и соразмерный ответ. Эта позиция была ясно изложена в письме тогдашнего президента Ирана главам европейской тройки от 8 мая 2019 года».

Высокопоставленный дипломат Ирана, в продолжение своего выступления, подчеркнул, что, несмотря на безосновательные обвинения и политически мотивированное продвижение резолюции со стороны европейской тройки и США, Иран остается приверженным сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии в рамках своих обязательств.

«Принятие порицательной резолюции против Ирана на недавнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ, несмотря на успешный и конструктивный визит Генерального директора Агентства в Тегеран в ноябре, демонстрирует, что европейская тройка и США стремятся продвигать политическую повестку с целью подрыва дипломатии, доверия и ключевых принципов для эффективного взаимодействия», - заключил он.