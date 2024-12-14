14 дек. 2024 г., 12:03
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Новости ID: 85689393
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Израильская армия нанесла новые удары по территории Сирии

14 дек. 2024 г., 12:03
Новости ID: 85689393
Израильская армия нанесла новые удары по территории Сирии

Тегеран, 14 декабря, ИРНА – Истребители армии Израиля нанесли удары по Хаме, расположенной на западе Сирии, а также по районам в Дамаске и Эс-Сувайде, находящимся на юге страны.

Истребители израильской армии в субботу утром атаковали военный объект в районе Масьяф, находящемся на западе Хамы в Сирии.

ВВС Израиля также подвергли бомбардировке пригородные районы Дамаска, столицы Сирии.

Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил, что израильская армия атаковала штаб 4-й дивизии сирийских войск в Дамаске с использованием мощных взрывных ракет.

Армия Израиля также подвергла бомбардировке гору Джебель-Касиюн и аэропорт Халхала, расположенный в пригороде Эс-Сувайды на юге Сирии.

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