Израильская армия нанесла новые удары по территории Сирии

Истребители израильской армии в субботу утром атаковали военный объект в районе Масьяф, находящемся на западе Хамы в Сирии.

ВВС Израиля также подвергли бомбардировке пригородные районы Дамаска, столицы Сирии.

Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил, что израильская армия атаковала штаб 4-й дивизии сирийских войск в Дамаске с использованием мощных взрывных ракет.

Армия Израиля также подвергла бомбардировке гору Джебель-Касиюн и аэропорт Халхала, расположенный в пригороде Эс-Сувайды на юге Сирии.