8 дек. 2024 г., 16:34
Новости ID: 85683905
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посольство России в Дамаске: обстановка для сотрудников посольства нормальная

8 дек. 2024 г., 16:34
Новости ID: 85683905
Посольство России в Дамаске: обстановка для сотрудников посольства нормальная

Тегеран, 8 декабря, ИРНА - Посольство России в Дамаске, столице Сирии, сообщило, что обстановка для своих сотрудников нормальная.

Посольство не предоставило дополнительных деталей, но отметило, что условия для сотрудников остаются комфортными на фоне захвата городов Сирии вооружёнными оппозиционерами.

Согласно информации, вооружённые оппозиционеры в Сирии с утра 7 декабря с поддержкой некоторых стран и свежими иностранными силами начали масштабную атаку на позиции сирийской армии в северо-западных, западных и юго-западных районах Алеппо.

Эти действия оппозиционеров нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное в 2020 году, поскольку данный район подпадает под соглашение о «снижение напряженности», которое было подписано с гарантией Турции и охватывало области в Идлибе, пригородах Алеппо, а также частях Хамы и Латакии.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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