Посольство России в Дамаске: обстановка для сотрудников посольства нормальная

Посольство не предоставило дополнительных деталей, но отметило, что условия для сотрудников остаются комфортными на фоне захвата городов Сирии вооружёнными оппозиционерами.

Согласно информации, вооружённые оппозиционеры в Сирии с утра 7 декабря с поддержкой некоторых стран и свежими иностранными силами начали масштабную атаку на позиции сирийской армии в северо-западных, западных и юго-западных районах Алеппо.

Эти действия оппозиционеров нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное в 2020 году, поскольку данный район подпадает под соглашение о «снижение напряженности», которое было подписано с гарантией Турции и охватывало области в Идлибе, пригородах Алеппо, а также частях Хамы и Латакии.