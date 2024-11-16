Нападение израильских поселенцев на дома палестинцев к востоку от Наблуса

В субботу израильские поселенцы напали на дома палестинцев в Бейт-Фурике к востоку от Наблуса и подожгли их автомобили.

Местные источники сообщили, что несколько израильских поселенцев напали на жилые дома в районе Аль-Дабаб в поселке Бейт-Фурик и подожгли три автомобиля.

Источники также сообщили о ранении одного палестинца в результате жестокого избиения во время столкновения с израильскими поселенцами.

Армейское радио Израиля, ссылаясь на источник в службе безопасности, подтвердило нападение поселенцев, сообщив, что 30 израильских поселенцев напали на деревню Бейт-Фурик к востоку от Наблуса и подожгли здания и автомобили.