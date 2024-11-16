16 нояб. 2024 г., 18:27
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Нападение израильских поселенцев на дома палестинцев к востоку от Наблуса

16 нояб. 2024 г., 18:27
??????? ID: 85661299
Нападение израильских поселенцев на дома палестинцев к востоку от Наблуса

Тегеран, 16 ноября, ИРНА – Израильские поселенцы напали на дома и автомобили палестинцев в поселке Бейт-Фурик к востоку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

В субботу израильские поселенцы напали на дома палестинцев в Бейт-Фурике к востоку от Наблуса и подожгли их автомобили.

Местные источники сообщили, что несколько израильских поселенцев напали на жилые дома в районе Аль-Дабаб в поселке Бейт-Фурик и подожгли три автомобиля.

Источники также сообщили о ранении одного палестинца в результате жестокого избиения во время столкновения с израильскими поселенцами.

Армейское радио Израиля, ссылаясь на источник в службе безопасности, подтвердило нападение поселенцев, сообщив, что 30 израильских поселенцев напали на деревню Бейт-Фурик к востоку от Наблуса и подожгли здания и автомобили.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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