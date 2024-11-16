Иран призвал СБ принять меры для прекращения преступлений Израиля, нарушающих его национальный суверенитет

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН в пятницу по местному времени объявило, что в письме к генеральному секретарю ООН, председателю Генассамблеи ООН и председателю Совета Безопасности ООН представило список преступлений израильского режима, нарушавших национальный суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а также террористические действия этого режима против иранцев, проживающих за рубежом.

Постоянное представительство Ирана при ООН уточнило, что в данном письме было запрошено принять необходимые меры для прекращения этих действий, нарушающих международное право, и привлечения виновных к ответственности.