16 нояб. 2024 г., 09:58
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Иран призвал СБ принять меры для прекращения преступлений Израиля, нарушающих его национальный суверенитет

16 нояб. 2024 г., 09:58
??????? ID: 85660640
Иран призвал СБ принять меры для прекращения преступлений Израиля, нарушающих его национальный суверенитет

Нью-Йорк, 16 ноября, ИРНА – Постоянное представительство Ирана при ООН обратилось в письме к Совету Безопасности ООН, генеральному секретарю ООН и председателю Генассамблеи ООН с требованием принять необходимые меры для прекращения преступлений Израиля, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН в пятницу по местному времени объявило, что в письме к генеральному секретарю ООН, председателю Генассамблеи ООН и председателю Совета Безопасности ООН представило список преступлений израильского режима, нарушавших национальный суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а также террористические действия этого режима против иранцев, проживающих за рубежом.

Постоянное представительство Ирана при ООН уточнило, что в данном письме было запрошено принять необходимые меры для прекращения этих действий, нарушающих международное право, и привлечения виновных к ответственности.

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