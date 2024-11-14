14 нояб. 2024 г., 04:43
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«Хезболла» нанесла удары по Генштабу Минобороны Израиля

14 нояб. 2024 г., 04:43
??????? ID: 85659085
«Хезболла» нанесла удары по Генштабу Минобороны Израиля

Тегеран, 14 ноября. ИРНА — Ливанское движение Хезболла группой беспилотных летательных аппаратов впервые атаковали территорию Генерального штаба Минобороны сионистского режима в Тель-Авиве.

"В поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его смелого и благородного сопротивления, в соответствии с защитой Ливана и его народа, в рамках серии операций «Хайбар» исламское сопротивление в среду, около 15 :30 впервые нанесло воздушный удар по военной базе Кирия в Тель-Авиве с помощью беспилотников-камикадзе", отмечается в заявлении Хезболлы.      

В движении сообщили, что цели были поражены с высокой точностью.

Согласно заявлению Хезболлы, база Кириа является штаб-квартирой "министерства войны , генерального штаба армии и департамента военного контроля и надзора за ВВС сионистского режима".

В другом заявлении, Хезболла сообщила, что база Амос (база транспортной техники в северном регионе) на западе города Афула, что расположено в 55 километрах от ливанской границы подверглась высокоточной атаке беспилотников.

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