2 нояб. 2024 г., 12:27
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Новости ID: 85646961
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ХАМАС: противник не проявляет серьезности в переговорах

2 нояб. 2024 г., 12:27
Новости ID: 85646961
ХАМАС: противник не проявляет серьезности в переговорах

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Противник не проявляет серьезности в переговорах. Мы примем любой план, который соответствует требованиям народа. Об этом заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Осама Хамдан.

«Мы без колебаний примем любой план, который будет представлен нам и соответствовать четырем основным требованиям народа», - сказал Хамдан.

Как отметил высокопоставленный представитель ХАМАС, «противник стремится представить планы, которые покажут этот режим как победителя, однако не проявляет серьезности в переговорах».

Хамдан в продолжение подчеркнул, что «любой план или идея должны обеспечивать окончательное прекращение войны, а не временное перемирие».

«История будет свидетельствовать о том, что палестинское Cопротивление никогда не сдавалось», - заключил он.

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