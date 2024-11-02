ХАМАС: противник не проявляет серьезности в переговорах

«Мы без колебаний примем любой план, который будет представлен нам и соответствовать четырем основным требованиям народа», - сказал Хамдан.

Как отметил высокопоставленный представитель ХАМАС, «противник стремится представить планы, которые покажут этот режим как победителя, однако не проявляет серьезности в переговорах».

Хамдан в продолжение подчеркнул, что «любой план или идея должны обеспечивать окончательное прекращение войны, а не временное перемирие».

«История будет свидетельствовать о том, что палестинское Cопротивление никогда не сдавалось», - заключил он.