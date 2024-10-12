12 окт. 2024 г., 12:49
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Иран направил письмо в СБ ООН по поводу атаки Израиля на склад Красного Полумесяца

12 окт. 2024 г., 12:49
Новости ID: 85625270
Иран направил письмо в СБ ООН по поводу атаки Израиля на склад Красного Полумесяца

Нью-Йорк, 12 октября, ИРНА – Нападение на гуманитарные и медицинские объекты со стороны Израиля является явным нарушением международного гуманитарного права и представляет собой военное преступление, заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме к Совету Безопасности в связи с террористической атакой Израиля на склад Красного Полумесяца Ирана в Сирии.

«Это жестокое нападение на гуманитарные помощи является вопиющим нарушением международного права и ужасным актом против усилий, направленных на спасение человеческих жизней», - говорится в письме.

Как отметил иранский посол в письме к Совету Безопасности, данные гуманитарные объекты были созданы Красным Полумесяцем Ирана исключительно для оказания жизненно необходимой помощи гражданскому населению Ливана, пострадавшему от непрекращающейся и жестокой агрессии израильского режима.

«Красный Полумесяц Ирана официально уведомил Международный Комитет Красного Креста о своем намерении создать этот центр гуманитарной помощи, — отмечается в тексте. — Несмотря на исключительно гуманитарные цели центра, его объекты и оборудование были полностью уничтожены в результате этой варварской и террористической атаки».

В заключительной части письма постпред ИРИ при ООН призвал Совет Безопасности осудить это преступление самым решительным образом и принять немедленные и решительные меры для предотвращения дальнейших нарушений со стороны израильского режима.

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