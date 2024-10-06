Палестина стала центральным вопросом региона и мира благодаря операции "Буря Аль-Аксы"

«Следует высоко оценить разработчиков операции "Буря Аль-Аксы", которые смогли превратить вопрос Палестины из забытого состояния в центральную тему региона и мира, в то время как до 7 октября существовало мнение, что вопрос Палестины был забыт», - сказал Джабери.

«Этап после 7 октября превратил вопрос Палестины из забытого в центральную проблему, что является важнейшим достижением операции "Буря Аль-Аксы"», - пояснил он.

По его словам, операция "Буря Аль-Аксы" фактически создала пространство, в котором возможность продвижения нормализации, по крайней мере на публичном уровне, была остановлена.

«Объем массовых убийств, совершенных сиониским режимом, создал такую психологическую атмосферу в общественном сознании региона, что необходимые условия для нормализации столкнулись с кризисом», - отметил генеральный директор ИРНА.