Иранские молодые таланты блеснули на WorldSkills-2024, завоевав 1 медаль и 8 медальонов

В компетенции "Кибербезопасность" на чемпионате рабочих профессий WorldSkills-2024 серебряную медаль завоевали Хасан Мохаммади и Хамидреза Хамиди.

В завершении соревнований, в которых приняли участие 1400 человек из 73 стран мира, команда Ирана завоевала восемь медальонов в компетенциях "Облачные технологии", "графический дизайн", "Сетевое и системное администрирование Юниоры", "Вентиляция и кондиционирование", "Ювелирное дело", "Веб-технологии", " Программное обеспечение для бизнеса" и " Разработка мобильных приложений".