16 сент. 2024 г., 14:30
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Иранские молодые таланты блеснули на WorldSkills-2024, завоевав 1 медаль и 8 медальонов

16 сент. 2024 г., 14:30
Новости ID: 85598361
Иранские молодые таланты блеснули на WorldSkills-2024, завоевав 1 медаль и 8 медальонов

Тегеран, 16 сентября, ИРНА – Иранские молодые профессионалы завоевали 1 медаль и 8 медальонов на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills-2024 в Лионе.

В компетенции "Кибербезопасность" на чемпионате рабочих профессий WorldSkills-2024 серебряную медаль завоевали Хасан Мохаммади и Хамидреза Хамиди.

В завершении соревнований, в которых приняли участие 1400 человек из 73 стран мира, команда Ирана завоевала восемь медальонов в компетенциях "Облачные технологии", "графический дизайн", "Сетевое и системное администрирование Юниоры", "Вентиляция и кондиционирование", "Ювелирное дело", "Веб-технологии", " Программное обеспечение для бизнеса" и " Разработка мобильных приложений".

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