"Хезболла": Ракетный удар Йемена по Тель-Авиву выявил слабость израильского режима

«Эта атака с высокой точностью и в сложных военных условиях достигла своих целей, продемонстрировав слабость и несостоятельность временного сионистского режима во всех сферах», - подчеркнуло движение в своем заявлении, выразив восхищение уникальным ракетным ударом йеменских вооруженных сил по израильскому режиму.

«Это смелое решение, принятое великодушным лидером Йемена в ответ на агрессию израильского режима, является истинным выражением единой позиции оси Сопротивления на всех фронтах», - отмечается в заявлении.

«Поддержка угнетенного палестинского народа и его доблестного Сопротивления будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится геноцидная и преступная война», - подчеркивается в документе.

В воскресенье йеменские вооруженные силы сообщили об ударе по военному объекту армии Израиля в оккупированной Палестине с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.