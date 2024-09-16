16 сент. 2024 г., 12:52
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"Хезболла": Ракетный удар Йемена по Тель-Авиву выявил слабость израильского режима

16 сент. 2024 г., 12:52
??????? ID: 85598205
"Хезболла": Ракетный удар Йемена по Тель-Авиву выявил слабость израильского режима

Тегеран, 16 сентября, ИРНА – Ливанское движение "Хезболла", комментируя вчерашний ракетный удар Йемена по Тель-Авиву, заявило, что эта атака продемонстрировала слабость и несостоятельность израильского режима.

«Эта атака с высокой точностью и в сложных военных условиях достигла своих целей, продемонстрировав слабость и несостоятельность временного сионистского режима во всех сферах», - подчеркнуло движение в своем заявлении, выразив восхищение уникальным ракетным ударом йеменских вооруженных сил по израильскому режиму.

«Это смелое решение, принятое великодушным лидером Йемена в ответ на агрессию израильского режима, является истинным выражением единой позиции оси Сопротивления на всех фронтах», - отмечается в заявлении.

«Поддержка угнетенного палестинского народа и его доблестного Сопротивления будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится геноцидная и преступная война», - подчеркивается в документе.

В воскресенье йеменские вооруженные силы сообщили об ударе по военному объекту армии Израиля в оккупированной Палестине с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

2 Persons

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