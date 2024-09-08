8 сент. 2024 г., 19:21
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Новости ID: 85590724
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Аминзаде принес Ирану последнюю золотую медаль Паралимпиады-2024

8 сент. 2024 г., 19:21
Новости ID: 85590724
Аминзаде принес Ирану последнюю золотую медаль Паралимпиады-2024

Тегеран, 8 сентября. ИРНА — Иранский паверлифтер Ахмад Аминзаде стал золотым призером Паралимпийских игр 2024 в Париже.

Аминзаде завоевал золото в пауэрлифтинге в категории до 107 кг, взяв вес 263 кг. Иранец смог поднять штангу сначала весом в 253 килограмма, а затем выжал аж 258 и 263, что принесло ему паралимпийское золото.

Украинский спортсмен Антон Крюков стал серебряным призером, а Акакий Джинчарадзе  из Грузии завоевал бронзовую медаль.

Провалил соревнование чемпион Токио-2020 Джамиль Эльшебли. Иорданскому спортсмену сенсационно дважды подряд не подчинились 242 килограмма, после чего он отказался от третьей попытки.

Для Ирана это 8 и  последняя медаль на Паралимпиаде 2024 в Париже.

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