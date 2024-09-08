Аминзаде принес Ирану последнюю золотую медаль Паралимпиады-2024

Аминзаде завоевал золото в пауэрлифтинге в категории до 107 кг, взяв вес 263 кг. Иранец смог поднять штангу сначала весом в 253 килограмма, а затем выжал аж 258 и 263, что принесло ему паралимпийское золото.

Украинский спортсмен Антон Крюков стал серебряным призером, а Акакий Джинчарадзе из Грузии завоевал бронзовую медаль.

Провалил соревнование чемпион Токио-2020 Джамиль Эльшебли. Иорданскому спортсмену сенсационно дважды подряд не подчинились 242 килограмма, после чего он отказался от третьей попытки.

Для Ирана это 8 и последняя медаль на Паралимпиаде 2024 в Париже.