Нетаньяху признал мощь Ирана и ось сопротивления

Палестинское информационное агентство «Сама» сообщило, что Нетаньяху на местном собрании заявил, что оккупационный режим окружен осью сопротивления, и заявил: «Мы окружены идеологией, в центре которой находится Иран».

Говоря об эскалации напряженности между главами оккупационного режима и растущем давлении на правящий кабинет с целью сдаться сопротивлению и принять прекращение огня, он добавил, что ХАМАС стремится создать внутренний конфликт в Израиле, и мы не должны позволить ему создать раскол между нами.

Премьер-министр оккупационного режима, который спустя 11 месяцев не смог выполнить свое обещание ликвидировать ХАМАС и освободить сионистских заключенных, повторил свои обещания. "Мы хотим, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля, и чтобы израильтяне могли безопасно вернуться в Израиль вернуться в свои дома", добавил он.