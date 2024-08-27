«Telеgram – однa из немногочислeнных и одноврeменно сaмых бoльших интeрнет-плoщадок, на кoторую СШA нe имeют влияния. Пpи этoм онa рaботает во мнoгих стрaнах, котoрые предстaвляют интeрес для них. В прeддверии выбoров прeзидента СШA Бaйдену вaжно взять Telegram пoд кoнтроль», - написал он в Telegram-канале.

Как отметил российский политик, для США слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния. Так, через Францию Павлу Дурову пытаются предъявить обвинения в более 10 преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк, чтобы контролировать Telegram так же, как большинство глобальных сетей.

Telеgram, по мнению многих аналитиков, играет ключевую роль в коммуникациях с начала войны в Украине.

В понедельник французские прокуроры сообщили об аресте Дурова по обвинению в преступлениях, связанных с детской порнографией, наркоторговлей и мошенничеством с использованием мессенджера Telegram.

Белый дом пока не прокомментировал арест Дурова, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест этого российского деятеля ни в коем случае не является политическим решением.