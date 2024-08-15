Докладчики ООН по правам человека в заявлении осудили убийство командиров сопротивления

В этом заявлении, которое подписали 12 специальных докладчиков по правам человека, выражена обеспокоенность ростом насилия на Ближнем Востоке и убийством Исмаила Хании, покойного главы политбюро движения Хамас и бывшего премьер-министра Палестинской автономии в Иране был осужден.

Эти специальные докладчики по правам человека представили действия сионистского режима по убийству таких деятелей, как Фуад Шокр в Ливане и Исмаил Хания в Тегеране, как эквивалентные преступлению внесудебных убийств и убийств и запрещающие всем правительствам совершать преступления, связанные с нарушением прав людей к жизни, в том числе посредством военных действий за пределами своих границ, и назвали это нарушением раздела 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций.