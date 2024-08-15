15 авг. 2024 г., 14:05
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Докладчики ООН по правам человека в заявлении осудили убийство командиров сопротивления

15 авг. 2024 г., 14:05
??????? ID: 85569149
Докладчики ООН по правам человека в заявлении осудили убийство командиров сопротивления

Тегеран, 15 августа. ИРНА -После убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, ряд специальных докладчиков ООН по правам человека в совместном заявлении осудили это событие.

В этом заявлении, которое подписали 12 специальных докладчиков по правам человека, выражена обеспокоенность ростом насилия на Ближнем Востоке и убийством Исмаила Хании, покойного главы политбюро движения Хамас и бывшего премьер-министра Палестинской автономии в Иране был осужден.

Эти специальные докладчики по правам человека представили действия сионистского режима по убийству таких деятелей, как Фуад Шокр в Ливане и Исмаил Хания в Тегеране, как эквивалентные преступлению внесудебных убийств и убийств и запрещающие всем правительствам совершать преступления, связанные с нарушением прав людей к жизни, в том числе посредством военных действий за пределами своих границ, и назвали это нарушением раздела 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций.

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