Отмечены наградами победители международного фестиваля искусств "Узоры дружбы"

По данным корреспондента ИРНА, на церемонии, которая состоялась вечером в среду, присутствовали Казем Джалали, посол Исламской Республики Иран, а также деятели культуры и искусства обеих стран.

На церемонии были награждены победители фестиваля, которым были вручены денежные и неденежные призы, в том числе поездки в Иран и Россию.

«В рамках фестиваля российские художники создали произведения об Иране, а иранские художники – о России», - рассказал руководитель культурного представительства при посольстве Исламской республики Иран в РФ Масуд Ахмадванд.

По его словам, выставка избранных работ будет проходить в Москве в течение месяца, после чего переедет в Санкт-Петербург и Казань, где также будет экспонироваться в течение месяца в каждом городе. Затем лучшие работы будут отправлены в Иран, где они будут выставлены в течение месяца в каждом из городов – Тегеране, Исфахане и Ширазе.