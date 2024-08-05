Молчание об израильской агрессии ставит под угрозу региональную стабильность

Об этом заявил Багери Кани в телефонном разговоре с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бен Рашидом Аль Заяни в понедельник.

В ходе телефонного разговора глава иранской дипломатии осудил продолжающиеся нарушения, совершаемые израильским режимом, особенно в отношении женщин и детей в секторе Газа.

Он подчеркнул острую необходимость остановить злодеяния режима, которые угрожают перерасти войну в секторе Газа в более широкий региональный конфликт с участием столиц Ливана и Йемена.

Багери Кани также осудил убийство Израилем главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране

Он подтвердил, что Исламская Республика оставляет за собой право отомстить за убийство на своей территории в соответствии с международным правом.

В свою очередь, министр иностранных дел Бахрейна призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, подчеркнув необходимость защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи на осажденную территорию.