5 авг. 2024 г., 18:54
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Молчание об израильской агрессии ставит под угрозу региональную стабильность

5 авг. 2024 г., 18:54
??????? ID: 85559497
Молчание об израильской агрессии ставит под угрозу региональную стабильность

Тегеран, 5 августа. ИРНА — Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что молчание перед лицом недавних агрессий Израиля ставит под угрозу региональную стабильность и может быть истолковано как вознаграждение за действия режима.

Об этом заявил Багери Кани в телефонном разговоре с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бен Рашидом Аль Заяни в понедельник.

В ходе телефонного разговора глава иранской дипломатии осудил продолжающиеся нарушения, совершаемые израильским режимом, особенно в отношении женщин и детей в секторе Газа.

Он подчеркнул острую необходимость остановить злодеяния режима, которые угрожают перерасти войну в секторе Газа в более широкий региональный конфликт с участием столиц Ливана и Йемена.

Багери Кани также осудил убийство Израилем главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране

Он подтвердил, что Исламская Республика оставляет за собой право отомстить за убийство на своей территории в соответствии с международным правом.

В свою очередь, министр иностранных дел Бахрейна призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, подчеркнув необходимость защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи на осажденную территорию.

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