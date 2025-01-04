В Иране состоялся запуск первого частного нефтяного терминала в Южном Парсе

Терминал «Парса Фидар Пайдар» обладает возможностью принимать крупнейшие газовозы сжиженного газа, обеспечивая их швартовку и загрузку в кратчайшие сроки с соблюдением высоких стандартов безопасности. Операция проводилась под контролем представителей Таможенной службы Исламской Республики Иран, Организации портов и мореплавания, Национальной газовой компании Ирана и специального представителя министра нефти по экспортному надзору в Кангане.

Данный терминал был построен два года назад и получил разрешение на эксплуатацию при поддержке правительства, Министерства нефти и таможенной службы. С момента открытия он стал первым частным нефтяным терминалом в Иране, который начал свою операционную деятельность в регионе Парса Южного.

После официального открытия терминал сможет увеличить объемы экспорта сжиженного газа на 50%, а также достигнуть объема до трех миллионов тонн сжиженного газа в год на базе существующего государственного терминала «Долфини».