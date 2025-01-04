Каждый день пребывания Израиля в Газе ведет к дополнительным потерям армии

Военный аналитик Алон Бен-Давид подчеркивает, что "каждый день, проведенный в Газе, обходится нам в человеческих жертвах". Армия Израиля готовится отправить четвертое военное подразделение в Газу, несмотря на нарастающие опасения относительно устойчивости и ресурсов ХАМАС.

Бен-Давид также отмечает, что полностью уничтожить сторонников ХАМАС невозможно, поскольку их запасы практически безграничны, и значительное количество ракет и противотанковых гранатометов еще не было нейтрализовано.

Аналитик предупреждает израильское руководство о том, что, если не будут приняты решительные меры, страна может оказаться в затруднительном положении на длительный срок и не сможет освободить оставшихся в плену солдат.

После 456 дней военных действий Израиля в Газе становится очевидным, что операция не достигла своих стратегических целей, что порождает серьезные вопросы как внутри страны, так и на международной арене.