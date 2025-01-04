4 янв. 2025 г., 12:59
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Новости ID: 85709890
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Каждый день пребывания Израиля в Газе ведет к дополнительным потерям армии

4 янв. 2025 г., 12:59
Новости ID: 85709890
Каждый день пребывания Израиля в Газе ведет к дополнительным потерям армии

Тель-Авив. 4 января. ИРНА — По информации, опубликованной в израильском издании Maariv, продолжение военной операции Израиля в секторе Газа влечет за собой дополнительные потери среди военнослужащих.

Военный аналитик Алон Бен-Давид подчеркивает, что "каждый день, проведенный в Газе, обходится нам в человеческих жертвах". Армия Израиля готовится отправить четвертое военное подразделение в Газу, несмотря на нарастающие опасения относительно устойчивости и ресурсов ХАМАС.

Бен-Давид также отмечает, что полностью уничтожить сторонников ХАМАС невозможно, поскольку их запасы практически безграничны, и значительное количество ракет и противотанковых гранатометов еще не было нейтрализовано.

Аналитик предупреждает израильское руководство о том, что, если не будут приняты решительные меры, страна может оказаться в затруднительном положении на длительный срок и не сможет освободить оставшихся в плену солдат.

После 456 дней военных действий Израиля в Газе становится очевидным, что операция не достигла своих стратегических целей, что порождает серьезные вопросы как внутри страны, так и на международной арене.

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