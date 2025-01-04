Иран заявил о готовности к конструктивным переговорам по ядерной программе

«Мы готовы к возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана. Более двух лет мы добросовестно вели переговоры со странами "шестерки" и в конечном итоге достигли соглашения, которое весь мир признал и оценил как дипломатическое достижение», - заявил министр иностранных дел Ирана.

«Мы с добрыми намерениями выполняли соглашение, но именно США решили без каких-либо причин и обоснований выйти из него и довести ситуацию до нынешнего состояния», - добавил он.

Руководитель иранского дипведомства в продолжение своей речи заявил, что Иран по-прежнему готов к переговорам по своей ядерной программе с целью достижения соглашения.

«Мы по-прежнему готовы вступить в конструктивные и безотлагательные переговоры по нашей ядерной программе, переговоры, целью которых является достижение соглашения», - отметил Арагчи.

«Формула, которую мы считаем приемлемой, остается прежней, как в СВПД, т.е. укрепление доверия к ядерной программе Ирана в обмен на снятие санкций», - заключил министр.