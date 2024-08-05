Посол Ирана в России раскрыл подробности валютного соглашения между двумя странами

Посол Ирана в России назвал подключение банковских мессенджеров первым практическим шагом в решении двусторонних финансовых вопросов, отметив, что за последний год банковские мессенджеры двух стран были интегрированы друг с другом.

По словам посла, банки двух стран добились успеха в оказании брокерских услуг, и смогли открыть взаимные банковские счета.

«Открытие этих счетов является важным, поскольку это позволит банкам двух стран осуществлять взаимные расчеты в национальных валютах и проводить серьезную работу по облегчению двусторонней торговли», - добавил он.

В продолжение Джалали назвал интеграцию платежных систем "Мир" России и Shetab Ирана другим шагом в решении денежно-банковских вопросов, который предполагается реализовать в три этапа.

Как объяснил посол Ирана, на первом этапе, который будет реализован примерно через месяц-полтора, банковские карты иранской сети Shetab можно будет использовать в России. «Это хорошая новость для иранских студентов и туристов, так как они смогут снимать рубли с банкоматов в России».

Джалали добавил, что на втором этапе россияне смогут использовать свои карты "Мир" в Иране. «Поскольку с технической точки зрения эта работа требует больше усилий, карты "Мир" будут активированы в Иране примерно через 6 месяцев. Это будет более полезно для российских граждан при покупке товаров», - уточнил он.

«На третьем этапе иранцы смогут совершать покупки в российских магазинах с помощью своих банковских картов иранской сети Shetab, - отметил дипломат. - Это означает, что все три этапа будут реализованы в течение следующих 10 месяцев».