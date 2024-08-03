Иран призвал международные организации выполнять свою человеческую ответственность

В сообщении в X в субботу Канаани заявил, что опубликованный The Washington Post 29 июля отчет о «средневековых» методах пыток, применяемых против палестинцев в израильских тюрьмах, представляет собой лишь верхушку айсберга.

Он отметил, что утечка информации о пытках и зверствах, происходящих в тюрьме израильской военной базы Сде-Тейман, расположенной в пустыне Негев, в 30 километрах от сектора Газа в направлении Беэр-Шевы, указывает на то, что сионистский режим установил новый рекорд по сравнению с тем, что произошло в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб.

Иранский дипломат подтвердил, что международное сообщество и правозащитники должны выполнить свои законные и гуманитарные обязанности.