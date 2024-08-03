3 авг. 2024 г., 13:36
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85557075
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Мадуро: за попыткой государственного переворота в Венесуэле стоит глобальный сионизм

3 авг. 2024 г., 13:36
Новости ID: 85557075
Мадуро: за попыткой государственного переворота в Венесуэле стоит глобальный сионизм

Тегеран, 3 августа. ИРНА — Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за попытками государственного переворота в Венесуэле стоят США и глобальный сионизм.

"Радикальная оппозиция в Венесуэле финансово и политически поддерживается глобальным сионизмом", сказал он в интервью телеканала Al-Mayadeen.

По его словам, сионизм также поддерживает переворот в Венесуэле посредством влияния в социальных сетях.

"Моя победа на выборах является лучшим признаком усилий нации ради своей независимости, чести и будущего, а также того, что мир больше не следует требованиям Вашингтона и системы дикого капитализма и нового фашизма", подчеркнул Мадуро.

Еще раз подчеркнув позицию Венесуэли по отношению к Палестине, он заявил, что Венесуэла всегда будет на стороне Палестины.

Президент Венесуэлы назвал резню палестинского народа самой ужасной со времен Гитлера и подчеркнул, что Палестина скоро победит и искры надежды засияют в самом сердце этих страданий.

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