Группа студентов собралась у офиса ООН в Мешхеде

Ряд студентов и активистов студенческих организаций собрались перед офисом ООН в Мешхеде в знак протеста против недавних преступлений сионистского режима и безразличия властей и лиц, ответственных за проведение международных соревнований, к этим преступлениям и подчеркнули свою поддержку палестинского народа.