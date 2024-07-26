Ряд студентов и активистов студенческих организаций собрались перед офисом ООН в Мешхеде в знак протеста против недавних преступлений сионистского режима и безразличия властей и лиц, ответственных за проведение международных соревнований, к этим преступлениям и подчеркнули свою поддержку палестинского народа.
Группа студентов собралась у офиса ООН в Мешхеде
26 июл. 2024 г., 20:16
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Тегеран, 26 июля. ИРНА — Группа студентов собралась у офиса Организации Объединенных Наций в Мешхеде в пятницу, чтобы выразить протест против участия сионистских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
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