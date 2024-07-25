Франция дисквалифицировала свою спортсменку из-за хиджаба

Сумбу Сила, французская легкоатлетка, заявила, что ей запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр из-за того, что она носит хиджаб. Французский олимпийский комитет заявил, что они ищут решение, чтобы разрешить этот вопрос.

26-летняя бегунья, которая будет соревноваться в беге на 400 метров на Олимпийских играх, написала в своем Instagram после отстранения от церемонии открытия: "Представьте, что вы были выбраны для Олимпийских игр, которые проводятся в вашей стране, но вам не разрешают участвовать!"

Ранее Давид Лапартьен, глава Французского олимпийского комитета, заявлял, что женщины-спортсмены этой страны не имеют права носить хиджаб во время Олимпийских игр.