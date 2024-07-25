25 июл. 2024 г., 10:46
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США в решении иранской ядерной проблемы отдают приоритет дипломатии

25 июл. 2024 г., 10:46
??????? ID: 85548578
США в решении иранской ядерной проблемы отдают приоритет дипломатии

Нью-Йорк, 25 июля, ИРНА – Дипломатия является нашим приоритетом в решении ядерной проблемы Ирана. Об этом заявил в очередной раз официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер вслед за избранием Масуда Пезешкияна новым президентом Ирана и накануне начала работы нового правительства Исламской Республики Иран.

«Мы всегда заявляли, что дипломатия – это лучший способ решения ядерной проблемы Ирана, но мы также говорили, что ни в коем случае не допустим, чтобы Иран получил ядерное оружие», - отметил американский чиновник в интервью журналисту в среду по местному времени.

Указав на прогресс Ирана в своей ядерной программе и отсутствие сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Миллер сказал, что «мы далеки от дипломатии».

«Дипломатия по-прежнему является нашим приоритетом в решении ядерной проблемы Ирана, но учитывая действия, предпринятые Ираном, первое, что должно произойти, это то, что Иран должен прекратить активизацию своей деятельности и начать сотрудничество с МАГАТЭ», - добавил он.

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