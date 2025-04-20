Сезон посадки риса

Ежегодно с приходом весны мазендеранские фермеры и рисоводы начинают заливать и готовить свои сельскохозяйственные угодья для посадки риса двумя способами: традиционным и механизированным. Посадка рассады – это один из этапов выращивания риса, при котором ростки риса, заранее подготовленные в рассаднике, высаживаются в поле.
20 апр. 2025 г., 08:28
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