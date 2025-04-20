Сезон посадки риса

Ежегодно с приходом весны мазендеранские фермеры и рисоводы начинают заливать и готовить свои сельскохозяйственные угодья для посадки риса двумя способами: традиционным и механизированным. Посадка рассады – это один из этапов выращивания риса, при котором ростки риса, заранее подготовленные в рассаднике, высаживаются в поле.