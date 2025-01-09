Сбор нарциссов в Казеруне

Казерун, с его 270 гектарами нарциссовых полей, является одним из главных центров выращивания нарциссов в провинции Фарс и во всей стране. Крупнейшее засушливое поле нарциссов в стране расположено в районе Джаре и Баладех этого города. Среди наиболее важных сортов нарциссов, выращиваемых в Казеруне, — шахла махровая и немахровая, которые благодаря благоприятным климатическим условиям и правильному методу выращивания отличаются высоким качеством.