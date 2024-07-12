Иран и Беларусь обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Во время встречи стороны подчеркнули высокий уровень политических отношений между Беларусью и Ираном, а также важность расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах.

Собеседники также отметили высокий уровень взаимодействия между парламентами Ирана и Беларуси.

Галибаф сказал, что взгляды двух стран по многим вопросам современности имеют близкие и схожие позиции, отметив, большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества мжеду Тегераном и Минском.

"Диалог законодательных ветвей власти в полной мере отвечает обоюдным интересам по выводу двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства", заявил Игорь Сергеенко.

В числе перспективных направлений парламентского сотрудничества председатель Палаты представителей назвал обмен опытом в законотворческой области, содействие развитию двусторонней договорно-правовой базы.