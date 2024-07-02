Иран становится коридором для перевозки сельхозпродукции стран-членов БРИКС

"Продовольственная безопасность, развитие устойчивой торговли и производства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции были в центре внимания этого саммита", заявил он, комментируя встречу министров сельского хозяйства БРИКС, прошедшую в Москве.

"В четверг и пятницу в Москве прошла 14-я встреча министров сельского хозяйства БРИКС. В странах БРИКС уже проживает более 40% мирового населения, на которые приходится более 50% производства продуктов питания в странах и более 30% мировой экономики, которые сильнее Европейского Союза и некоторых стран, что эта держава может создать особые условия для стран-участниц этого саммита в области производства, продовольственной безопасности, торговли и транспортировки продовольствия с Севера на Юг и с Запада на Восток. ", сказал Мохаджер.

Он сказал, что продовольственная безопасность, торговля сельскохозяйственной продукцией и автоматизация в сельскохозяйственном секторе были среди тем, затронутых на саммите.

"Учитывая события последних нескольких лет в мире и в связи с ролью продовольственной безопасности в управлении странами, на этом саммите подробно обсуждался вопрос продовольственной безопасности и было решено, что в период кризиса страны могут , упростив законы в торговле продуктами питания, смогут помогать друг другу и обеспечивать необходимыми продуктами питания", добавил он.