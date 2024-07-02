История палестинца, арестованного израильским режимом вместо Яхьи аль-Санвара

"После того, как в первые дни войны сионистская армия вынудила жителей северной части сектора Газа переселиться в южные районы под бомбардировками и нападениями, я и моя семья переехали в южные районы", рассказал Махмуд Бахадур, освобожденный вчера вместе с 49 палестинскими заключенными из тюрьмы израильского режима.

"На пути мы доехали до военного блокпоста сионистского режима, и солдаты этого режима сразу же задержали меня и начали избивать", добавил он.

"Затем солдаты израильской армии отвезли меня в центр задержания, избивали и пытали в течение месяца, конфисковав мою сумку, все имущество и документы моей семьи и даже мою личную одежду", сказал палестинец.

"Военные сионистского режима арестовали меня, думая, что я Яхья аль-Синвар, глава движения Хамас в секторе Газа. Они отказались предоставить мне какие-либо услуги, в том числе медицинские, поскольку думали, что я Яхья аль-Синвар", заявил он.