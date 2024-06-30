30 июн. 2024 г., 13:27
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Новости ID: 85524918
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Сотрудничество между вузами им. Амира Кабира и «Синергия» будет расширяться

30 июн. 2024 г., 13:27
Новости ID: 85524918
Сотрудничество между вузами им. Амира Кабира и «Синергия» будет расширяться

Тегеран, 30 июня, ИРНА – Иранский технологический университет им. Амира Кабира и российский университет «Синергия» будут сотрудничать в сфере управления бизнесом, обмена преподавателями и студентами, обучения персидскому и русскому языкам.

Ректор университета «Синергия» вместе с проректорами этого вуза посетил технологический университет им. Амира Кабира в целях расширения сотрудничества в сфере науки и промышленности, и ознакомился со способностями этого университета.

На совместном совещании, посвященном механизмам двустороннего сотрудничества, состоявшемся в присутствии члена профессорско-преподавательского состава Факультета менеджмента этого иранского вуза Мохаммада Садега Имамияна, кроме представления возможностей и способностей двух университетов, были рассмотрены возможные области сотрудничества.

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