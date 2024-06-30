Сотрудничество между вузами им. Амира Кабира и «Синергия» будет расширяться

Ректор университета «Синергия» вместе с проректорами этого вуза посетил технологический университет им. Амира Кабира в целях расширения сотрудничества в сфере науки и промышленности, и ознакомился со способностями этого университета.

На совместном совещании, посвященном механизмам двустороннего сотрудничества, состоявшемся в присутствии члена профессорско-преподавательского состава Факультета менеджмента этого иранского вуза Мохаммада Садега Имамияна, кроме представления возможностей и способностей двух университетов, были рассмотрены возможные области сотрудничества.