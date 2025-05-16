Собрание клуба сафари и полноприводных автомобилей

Собрание клуба сафари и полноприводных автомобилей, включающее обучение по оказанию первой помощи и тушению пожаров, проведенное пожарными, состоялось в четверг (15 мая 2025 г.) в Ясудже, Курдистан.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 мая 2025 г., 10:59

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