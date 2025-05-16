16 мая 2025 г., 12:08
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Пезешкиан посетил XXXVI Тегеранскую международную книжную ярмарку

16 мая 2025 г., 12:08
??????? ID: 85834379
Пезешкиан посетил XXXVI Тегеранскую международную книжную ярмарку

Тегеран, 16 мая, ИРНА – Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня утром посетил XXXVI Тегеранскую международную книжную ярмарку.

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В ходе визита президента сопровождали министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи, руководитель Тегеранской международной книжной выставки Мохсен Джавади, пресс-секретарь XXXVI Тегеранской международной книжной выставки Эбрахим Хейдари, а также заместитель по издательским вопросам Мехди Эсмаили-рад.

XXXVI Тегеранская международная книжная выставка-ярмарка под лозунгом «Читаем для Ирана» открылась 8 мая в Мосалла им. Имама Хомейни в Тегеране и будет принимать посетителей до 17 мая.

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