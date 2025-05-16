16 мая 2025 г., 11:43
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Иран и Россия подчеркнули необходимость повышения уровня медийного сотрудничества

16 мая 2025 г., 11:43
??????? ID: 85834361
Иран и Россия подчеркнули необходимость повышения уровня медийного сотрудничества

Москва, 16 мая, ИРНА – Заместитель министра культуры и исламской ориентации Ирана по медиа-вопросам Мохаммадреза Норузпур и официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнули решимость Тегерана и Москвы углублять медийное сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Мохаммадреза Норузпур, возглавляющий иранскую делегацию на пятом заседании по медийному сотрудничеству, совместно с послом ИРИ в РФ Каземом Джалали провёл встречу с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Иран и Россия подчеркнули необходимость повышения уровня медийного сотрудничества

Развитие профессионального обучения, обмен профессиональным опытом, повышение медиаграмотности, содействие популяризации русского и персидского языков, а также структурированное сотрудничество в противодействии фейковым новостям стали приоритетными темами обсуждений сторон.

В ходе встречи Джалали, отметив положительную динамику в развитии медийного сотрудничества, сообщил об упрощении условий для поездок и работы российских журналистов в Иране. Он также подчеркнул необходимость укрепления медийных связей как одной из основ двусторонних отношений.

Иран и Россия подчеркнули необходимость повышения уровня медийного сотрудничества

Мария Захарова выразила удовлетворение визитом высокопоставленной иранской медиа-делегации в Москву и её активным участием в совместных медийных и экспертных мероприятиях. Она пригласила иранских журналистов и медиа-менеджеров к более тесному взаимодействию с Россией, в частности к участию в международной встрече по противодействию фейковым новостям, которая пройдёт в России.

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