Иран и Россия подчеркнули необходимость повышения уровня медийного сотрудничества

Мохаммадреза Норузпур, возглавляющий иранскую делегацию на пятом заседании по медийному сотрудничеству, совместно с послом ИРИ в РФ Каземом Джалали провёл встречу с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Развитие профессионального обучения, обмен профессиональным опытом, повышение медиаграмотности, содействие популяризации русского и персидского языков, а также структурированное сотрудничество в противодействии фейковым новостям стали приоритетными темами обсуждений сторон.

В ходе встречи Джалали, отметив положительную динамику в развитии медийного сотрудничества, сообщил об упрощении условий для поездок и работы российских журналистов в Иране. Он также подчеркнул необходимость укрепления медийных связей как одной из основ двусторонних отношений.

Мария Захарова выразила удовлетворение визитом высокопоставленной иранской медиа-делегации в Москву и её активным участием в совместных медийных и экспертных мероприятиях. Она пригласила иранских журналистов и медиа-менеджеров к более тесному взаимодействию с Россией, в частности к участию в международной встрече по противодействию фейковым новостям, которая пройдёт в России.