Необходимость движения по пути развития технологического сотрудничества между Тегераном и Пекином

Согласно сообщению агентства ИРНА из Министерства связи и информационных технологий, на заседании во вторник стороны подчеркнули расширение двустороннего сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта, интеллектуализации промышленности, развития коммуникационной инфраструктуры и обучения персонала.

На встрече Хашеми назвал Китайскую Народную Республику "стратегическим партнером и союзником" Исламской Республики Иран и, ссылаясь на недавнюю встречу президентов двух стран в Казани, Россия, подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений.

Ссылаясь на 25-летний стратегический документ о сотрудничестве между Ираном и Китаем, он выразил надежду, что "с новым и целенаправленным взглядом на эти соглашения, путь их практической реализации, особенно в области информационных и коммуникационных технологий, будет ускорен".