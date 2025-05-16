16 мая 2025 г., 19:51
Новости ID: 85834707
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Необходимость движения по пути развития технологического сотрудничества между Тегераном и Пекином

16 мая 2025 г., 19:51
Новости ID: 85834707
Необходимость движения по пути развития технологического сотрудничества между Тегераном и Пекином

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Министр связи и информационных технологий, который прибыл в Пекин по официальному приглашению своего китайского коллеги, встретился с Ли Личэном, министром промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), и обсудил пути укрепления технологического сотрудничества между двумя странами.

Согласно сообщению агентства ИРНА из Министерства связи и информационных технологий, на заседании во вторник стороны подчеркнули расширение двустороннего сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта, интеллектуализации промышленности, развития коммуникационной инфраструктуры и обучения персонала.

На встрече Хашеми назвал Китайскую Народную Республику "стратегическим партнером и союзником" Исламской Республики Иран и, ссылаясь на недавнюю встречу президентов двух стран в Казани, Россия, подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений.

Ссылаясь на 25-летний стратегический документ о сотрудничестве между Ираном и Китаем, он выразил надежду, что "с новым и целенаправленным взглядом на эти соглашения, путь их практической реализации, особенно в области информационных и коммуникационных технологий, будет ускорен".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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