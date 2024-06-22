22 июн. 2024 г., 18:36
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Новости ID: 85516911
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ХАМАС: удар США по иракско-сирийской границе направлена ​​на дестабилизацию региона

22 июн. 2024 г., 18:36
Новости ID: 85516911
ХАМАС: удар США по иракско-сирийской границе направлена ​​на дестабилизацию региона

Тегеран, 22 июня. ИРНА — Палестинское движение исламского сопротивления (ХАМАС) осудило вторжение США иракско-сирийской границе, заявив, что этот шаг направлен на дестабилизацию региона.

ХАМАС в заявлении осудил новое нападение США на приграничный район Ирака и Сирии, которое привело к смерти члена иракских бригад «Сайеда аль-Шухада».

ХАМАС подчеркнул, что вторжение США в этот регион является нарушением законов, и служит планам сионистского режима по дестабилизации региона.

В этой связи иракские бригады Сайида аль-Шухада объявили в субботу утром, что «Абдулла аль-Сафи» погиб в результате удара США по ирако-иракской границе.

В пятницу телеканал «Аль-Маядин» сообщил о мощном взрыве на западе города Аль-Букмаль, расположенного на границе Сирии с Ираком.

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