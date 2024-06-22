ХАМАС: удар США по иракско-сирийской границе направлена ​​на дестабилизацию региона

ХАМАС в заявлении осудил новое нападение США на приграничный район Ирака и Сирии, которое привело к смерти члена иракских бригад «Сайеда аль-Шухада».

ХАМАС подчеркнул, что вторжение США в этот регион является нарушением законов, и служит планам сионистского режима по дестабилизации региона.

В этой связи иракские бригады Сайида аль-Шухада объявили в субботу утром, что «Абдулла аль-Сафи» погиб в результате удара США по ирако-иракской границе.

В пятницу телеканал «Аль-Маядин» сообщил о мощном взрыве на западе города Аль-Букмаль, расположенного на границе Сирии с Ираком.