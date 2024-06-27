Иран осудил попытку госпереворота в Боливии

«Мы осуждаем государственный переворот, направленный против основ демократии, а также нападение на демократические институты и законное правительство в Боливии», - отметил иранский дипломат в ответ на попытку госпереворота в Боливии.

«Мы настаиваем на восстановлении порядка, законности и возвращении власти законному правительству этой страны», - подчеркнул Канани.

Высокопоставленный правительственный чиновник Боливии несколько часов назад, указав на движение военных на улицах, ведущих к президентскому дворцу, отметил, что происходит государственный переворот.

Местные источники в Боливии также сообщили, что в среду в стране произошел военный переворот, который, как утверждается, потерпел поражение, после того, как президент сменил военное руководство.