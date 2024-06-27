27 июн. 2024 г., 12:12
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Новости ID: 85521606
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Иран осудил попытку госпереворота в Боливии

27 июн. 2024 г., 12:12
Новости ID: 85521606
Иран осудил попытку госпереворота в Боливии

Тегеран, 27 июня, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насер Канани осудил попытку государственного переворота в Боливии.

«Мы осуждаем государственный переворот, направленный против основ демократии, а также нападение на демократические институты и законное правительство в Боливии», - отметил иранский дипломат в ответ на попытку госпереворота в Боливии.

«Мы настаиваем на восстановлении порядка, законности и возвращении власти законному правительству этой страны», - подчеркнул Канани.

Высокопоставленный правительственный чиновник Боливии несколько часов назад, указав на движение военных на улицах, ведущих к президентскому дворцу, отметил, что происходит государственный переворот.

Местные источники в Боливии также сообщили, что в среду в стране произошел военный переворот, который, как утверждается, потерпел поражение, после того, как президент сменил военное руководство.

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