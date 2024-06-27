Кинофильм о злодеях, который стал реальностью

В 1981 году был выпущен фильм "Безумный Макс: Воин дороги". Апокалиптические злодеи были настолько жестокими, что привязывали заключенных в качестве живого щита перед своими автомобилями. Это казалось нереалистичным и нереальным, пока в наши дни не было замечено, что армия Израиля совершает подобные действия.