Кинофильм о злодеях, который стал реальностью

В 1981 году был выпущен фильм "Безумный Макс: Воин дороги". Апокалиптические злодеи были настолько жестокими, что привязывали заключенных в качестве живого щита перед своими автомобилями. Это казалось нереалистичным и нереальным, пока в наши дни не было замечено, что армия Израиля совершает подобные действия.
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