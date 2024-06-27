27 июн. 2024 г., 13:29
??????? ID: 85521727
T T
1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Первый город Ирана присоединен к Персидскому заливу

27 июн. 2024 г., 13:29
??????? ID: 85521727
Первый город Ирана присоединен к Персидскому заливу

Тегеран, 27 июня, ИРНА - Проект по транспортировке воды из Персидского залива в город Рафсанджан был введен в эксплуатацию сегодня утром посредством видеоконференцсвязи с и.о. президента.

Губернатор Кермана на церемонии открытия проекта по транспортировке воды из Персидского залива в Рафсанджан сказал: "В прошлом году 30 июня Президент посетил провинцию Керман для открытия проектов водоснабжения некоторых городов провинции, и в ходе этого визита он также посетил проект по транспортировке воды в Рафсанджан, и этот день останется в памяти людей".

Губернатор Кермана подчеркнул, что с открытием водопровода в Рафсанджан впервые в стране внутренний город будет использовать морскую воду.

Он сказал, что проект водопровода в Рафсанджан протяженностью 145 км будет проходить от линии промышленности до Рафсанджана, а затем в сторону Кермана.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

??? ???????????

You are replying to: .