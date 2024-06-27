Америка в прошлом месяце предоставила Израилю три млрд долларов военной помощи

Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил в среду, что с 7 октября прошлого года США отправили Израилю более 6,5 миллиарда долларов оружия, из которых почти три миллиарда приходятся только на май.

Государственный департамент США в прошлом году сообщил, что с 2009 года Соединенные Штаты в общей сложности выделили 3,4 миллиарда долларов на ракетную оборону, в том числе 1,3 миллиарда долларов на "Железный купол".

В последние годы бюджет военной помощи США Израилю определяется в рамках 10-летних соглашений, и последнее соглашение было подписано в 2016 году.

Согласно ему, Вашингтон обязуется предоставить Израилю 38 миллиардов долларов военной помощи в период с 2019 по 2028 финансовый год, что в среднем составляет 3,8 миллиарда долларов ежегодно.