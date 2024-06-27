Иран: Реализация плана по передаче российского газа в Иран обеспечит интересы всего региона

И.о президента Ирана вечером в среду в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным назвал подписание меморандума о проработке организации поставок российского газа в Иран широким шагом на пути углубления отношений между двумя странами и эффективной мерой в направлении экономического развития региона.

Отметив, что реализация этого плана обеспечит не только экономические интересы двух стран, но и интересы всего региона, Мохбер высоко оценил усилия президента России по заключению этого соглашения.

Выразив удовлетворение прогрессом в реализации соглашений между двумя странами, иранский дипломат назвал стратегические отношения неизменными и сделал акцент на важности переговоров Тегерана и Москвы, а также их общих взглядов на региональные вопросы.

И.о президента Ирана в продолжение выразил надежду, что усилия двух стран по стабилизации ситуации в регионе приведут к желаемым результатам.

Мохбер также осудил последний террористический атак в Дагестане и выразил соболезнование правительству и народу России, а также семьям жертв этого преступления.