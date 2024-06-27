27 июн. 2024 г., 17:50
Новости ID: 85521925
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Число погибших в Газе увеличилось до 37 765 человек

27 июн. 2024 г., 17:50
Новости ID: 85521925
Число погибших в Газе увеличилось до 37 765 человек

Тегеран, 27 июня, ИРНА - Министерство здравоохранения Палестины в Газе в четверг сообщило об увеличении числа погибших в секторе Газа до 37 765 человек.

Министерство здравоохранения Палестины в Газе в своем заявлении сообщило: "Израильский оккупационный режим в течение последних 24 часов совершил 3 расправы против жителей сектора Газа, в результате чего погибли 47 палестинцев и были ранены 52 человека".

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Палестины, число погибших палестинцев в этом регионе с 7 октября 2023 года увеличилось до 37 765 человек.

Министерство здравоохранения Палестины добавило, что за этот период 86 429 палестинцев были ранены в результате атак израильского режима.

При этом палестинские источники сообщают, что все еще много палестинцев, погибших в результате атак израильского режима, находятся под обломками.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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